Lula não deve participar da cerimônia de abertura do ano no Congresso

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não deverá comparecer à sessão que marca a abertura do ano legislativo no Congresso, que acontece nesta segunda-feira (5), em Brasília. Segundo a Folha de S. Paulo, Lula será representado pelos ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Padilha, das Relações Institucionais

A decisão segue uma prática adotada pelo ex-presidente no ano anterior, e também ocorreu em alguns de seus mandatos anteriores, notadamente em 2003. O ministro Rui Costa levará a mensagem do Executivo ao Congresso, apresentando a lista de prioridades do governo aos parlamentares. >>> Rui Costa diz que mensagem do governo ao Congresso priorizará necessidade de reforma de renda

Embora a presença do presidente Lula não seja obrigatória, sua ausência acontece em meio a tensão entre Padilha e o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Lira acusa o ministro de não cumprir acordos, especialmente no que diz respeito à liberação de verbas de emendas parlamentares, com destaque para recursos do Ministério da Saúde.

O presidente da Câmara tem pressionado o Planalto para que Padilha deixe o comando da pasta responsável pela articulação política. Apesar das pressões de Lira, Lula indicou aos seus aliados que não pretende ceder e manterá Padilha na liderança da articulação política. Na semana passada, Arthur Lira expressou suas queixas sobre a articulação política a Rui Costa e informou que o Congresso pretende derrubar o veto de Lula de R$ 5,6 bilhões às emendas de comissão dos parlamentares.

A Secretaria de Relações Institucionais (SRI), responsável pela articulação do Executivo com o Legislativo, delineou quatro eixos prioritários para a agenda do governo em 2024: consolidar o reequilíbrio da economia e das contas públicas; ampliar crédito e financiamento do crescimento; promover a transição ecológica; e focar em aspectos sociais, educação e cultura. Dentre os projetos destacados estão a regulamentação da reforma tributária, a MP da reoneração da folha de pagamento, planos regionais de desenvolvimento e iniciativas voltadas para sustentabilidade e mobilidade.

