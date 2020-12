MEC terá reunião com entidades para discutir retorno de aulas presenciais

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, irá se reunir nesta sexta-feira, 4, com entidades do setor para discutir sobre a portaria que determina o retorno das aulas presenciais a partir do dia 4 de janeiro de 2021 edit

247 - O ministro da Educação, Milton Ribeiro, irá se reunir nesta sexta-feira, 4, com entidades do setor para discutir sobre a portaria que determina o retorno das aulas presenciais para universidades federais, institutos federais e faculdades particulares a partir do dia 4 de janeiro de 2021.

A portaria não foi bem aceita e gerou repercussão negativo de instituições de ensino.

Ribeiro estará junto a representantes do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular e do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif), segundo o jornal O Globo. A reunião será realizada online.

"Todos terão a oportunidade de emitirem suas opiniões a respeito do tema", diz a nota do MEC.

Jair Bolsonaro apoia a medida apesar do aumento de casos de Covid-19 no Brasil. “Estamos tentando a volta às aulas. Terminei [há pouco] uma conversa com o ministro da Educação, nós queremos voltar com aula presencial em todos os níveis. Mas os reitores chegaram nele e [disseram] ‘não, queremos só começar em 2022’, tá? Aí, no meu entender, não tem cabimento, até porque esse vírus aqui fica grave de acordo com a idade da pessoa e comorbidades”, declarou.

