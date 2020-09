Ministério Público pede suspensão de promoção dada pela AGU a 606 procuradores

247 - O Ministério Público encaminhou um pedido ao Tribunal de Contas da União (TCU) solicitando a suspensão da promoção concedida de uma só vez pela Advocacia-Geral da União (AGU) a 606 procuradores na última sexta-feira (18).

O MP afirma que a promoção é "inoportuna e indecorosa" e que escancara a indiferença da instituição com a população brasileira que é convocada neste momento a arcar com as perdas do País diante da pandemia de Covid-19.

O requerimento também solicita que o TCU avalie o ato da AGU, que promoveu 607 procuradores, sendo 606 ao topo da carreira, com salário de R$ 27,3 mil por mês.