Moraes convoca PMs para nova reunião no TSE; Mourão fala em “estado de exceção”

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, convidou os comandantes-gerais de todas as Polícias Militares para uma nova reunião nesta quarta-feira (23).

Segundo reportagem do jornal O Estado de S.Paulo , interlocutores das cúpulas das polícias disseram ver no chamado de Moraes, depois das disputas eleitorais, um interesse do ministro em se contrapor à ala bolsonarista da PRF.

Mesmo assim, se sentem prestigiados com o convite para sentar à mesa em Brasília. O ofício chegou aos comandantes no dia 8 - data em que a PRF anunciou o fim dos bloqueios totais nas estradas após mais de uma semana de movimentações.

O vice-presidente, Hamilton Mourão, e o núcleo próximo a Jair Bolsonaro manifestaram incômodo com os acenos do TSE às tropas estaduais. Mourão chegou a falar em “estado de exceção” provocado por decisões de Moraes. O senador eleito faz consultas à sua assessoria jurídica para tentar barrar a interlocução.

Aliados do Planalto falam em desrespeito ao pacto federativo e investida inconstitucional de Moraes sobre as polícias, subordinadas aos governadores.

Em agosto, antes do primeiro turno da eleição, houve um primeiro encontro entre Moraes e comandantes das PMs. Na ocasião, os militares estaduais rechaçaram insubordinação e garantiram respeito ao resultado das urnas.

