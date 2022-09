Moraes manda apurar vazamento de investigação contra assessor de Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a abertura de um procedimento administrativo interno no tribunal para investigar o vazamento de informações envolvendo uma investigação sobre o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL). Segundo Moraes, o delegado Fábio Alvarez Shor terá de informar o nome de todos os agentes que tiveram conhecimento da apuração. A informação foi publicada nesta quarta-feira (28) pelo portal Uol.

O tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid teve diálogos com outros funcionários da Presidência. Algumas conversas dele sinalizaram a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro. A Polícia Federal (PF) analisa um material que indicou movimentações financeiras, para pagar contas pessoais da família presidencial e de pessoas próximas à primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

O ministro determinou as seguintes medidas: expedição de ofício ao delegado Fábio Alvarez Shor para que preste "as informações pertinentes" acerca do caso, as decisões proferidas na investigação e os relatórios produzidos sobre as investigações.

O ministro cobrou que o delegado "forneça os nomes de todos os policiais federais que têm conhecimento dos assuntos investigados" no caso.

