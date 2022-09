PF vê transações suspeitas em gabinete de Bolsonaro. Ministro Alexandre de Moraes quebra sigilo de assessor

Apoie o 247

247 - A Polícia Federal encontrou no telefone do principal ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL) mensagens que têm como consequência suspeitas de transações financeiras feitas pelo gabinete presidencial e com a possibilidade de serem ilegais. O tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid teve diálogos por escrito, áudios e fotos com outros funcionários da Presidência. As conversas sinalizam a existência de depósitos fracionados e saques em dinheiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes autorizou nas últimas semanas a quebra de sigilo bancário de Cid.

De acordo com informações publicadas nesta segunda-feira (26) pelo jornal Folha de S.Paulo, o material analisado pela PF indicou que eram feitas movimentações financeiras, para pagar contas pessoais da família presidencial e de pessoas próximas à primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

As transações estão sendo analisadas no âmbito de um inquérito policial, mas ainda não há acusação ou mesmo confirmação das suspeitas levantadas pela PF.

A assessoria da Presidência afirmou que as transações vistas como suspeitas pela PF têm origem em dinheiro privado de Jair Bolsonaro. "Todos os recursos não têm origem no suprimento de fundos [cartão corporativo]. O presidente nunca sacou um só centavo desse cartão corporativo pessoal. O mesmo está zerado desde janeiro de 2019", continuou.

O tenente-coronel disse que a escolha do pagamento por meio de saques e depósitos para uma tia de Michelle aconteceu por motivos de segurança. "Cid não fazia transferência de conta a conta. Ele sacava o dinheiro para a conta do presidente não ficar exposta, com o nome dele no extrato de outra pessoa", diz a assessoria da presidência.

