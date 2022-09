Moraes nega recurso da PGR para encerrar investigação contra empresários que defenderam um golpe

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou nesta sexta-feira (9) o recurso da Procuradoria-Geral da República (PGR), que pediu o encerramento das investigações sobre empresários bolsonaristas defensores de um golpe de Estado. A decisão do ministro foi publicada pelo portal G1.

"O Agravo Regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República, protocolado em 9/9/2022, é manifestamente intempestivo, pois foi protocolado somente em 9/9/2022, após 18 (dezoito) dias da intimação, quando já esgotado o prazo de 5 (cinco) dias previstos no art. 337, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal", disse Moraes. "Assim, diante de sua manifesta intempestividade, não conheço do agravo regimental".

