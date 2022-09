PGR pede que STF encerre investigação contra empresários bolsonaristas que defenderam um golpe

Apoiadores de Jair Bolsonaro defenderam o não reconhecimento do resultado da eleição se a vitória for do ex-presidente Lula edit

247 - A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) o término das investigações sobre o empresários bolsonaristas que defenderam um golpe de Estado no Brasil se o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ganhar a eleição. A Polícia Federal (PF) apreendeu celulares de alguns apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), no dia 23 de agosto.

Em 2019, Jair Bolsonaro (PL) indicou Augusto Aras para ser o procurador-geral da República, mas o atual chefe da PGR não estava entre os três mais votados do Ministério Público Federal (MPF) para ocupar o cargo indicado pelo atual ocupante do Planalto.

Ao pedir o encerramento das investigações, a PGR apontou carência de justa causa. Também disse que o STF não respeitou o sistema processual acusatório. De acordo com a procuradoria, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes não tinha competência para analisar o caso. A PGR disse que faltaram requisitos previstos em lei para a autorização das medidas, além de desproporcionalidade.

Segundo a vice-procuradora-geral Lindôra Araújo, "diante da prévia demonstração das inconstitucionalidades e ilegalidades que sobressaem desta investigação, com a nulidade absoluta de todos os atos judiciais e investigativos já materializados, bem como da manifesta atipicidade das condutas investigadas e de ausência de substrato indiciário mínimo, a evidenciar flagrante constrangimento ilegal, urge seja adotada a excepcional via do trancamento desta Petição por meio de concessão de ordem de ofício pelo órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal".

