Nunes Marques manda PGR avaliar abertura de investigação contra Bolsonaro por diálogo com Kajuru

247 - O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou nesta quinta-feira, 15, à Procuradoria-Geral da República uma notícia-crime contra Jair Bolsonaro por advocacia administrativa e corrupção ativa apresentada por deputados do PSOL.

Os psolistas apresentaram a denúncia na quarta-feira, 14 , apontando crimes na conversa telefônica de Bolsonaro com o senador Jorge Kajuru, divulgada pelo parlamentar no domingo, 11.

Bolsonaro pressionou pelo impeachment de ministros do STF, como Alexandre de Moraes, e atacou a CPI da Pandemia no Senado, que investiga a gestão do governo federal durante a pandemia da Covid-19.

Ação de parlamentares do PSOL alega que o diálogo mostra o Poder Executivo pressionando o Poder Legislativo a interferir na instauração de um processo de investigação de que é alvo.

“Não há aqui nenhuma dúvida do cometimento de graves crimes de responsabilidade por parte do noticiado”, dizem os parlamentares do PSOL David Miranda (RJ), Fernanda Melchionna (RS), Sâmia Bonfim (SP) e Viviane Reis (PA).

O ministro Nunes Marques, colocado no STF por Bolsonaro, foi sorteado relator da ação contra o presidente.

