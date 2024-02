Pacheco: governo federal concorda em rediscutir reoneração da folha de pagamento por meio de PL

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, nesta quarta-feira (21), que o governo federal concordou em rediscutir a reoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia.

De acordo com o parlamentar, possíveis alterações vão ser feitas por meio de um projeto de lei. Atualmente, a reoneração da folha é tema de uma medida provisória. "Agora é concretizar e instrumentalizar essa supressão do tema da desoneração da medida provisória", disse Pacheco.

continua após o anúncio

Conforme o aprovado pelos parlamentares, 17 setores podiam substituir a alíquota de 20% sobre a folha de pagamentos por um pagamento de 1% a 4,5% sobre a receita bruta da empresa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: