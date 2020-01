Paulo Guedes afirma que só terá estabilidade servidor "aprovado pelo chefe"

O ministro da economia, Paulo Guedes, refirmou que pretende acabar com a estabilidade do servidor público. "Para ganhar estabilidade tem que provar que é um bom servidor, ter espírito de equipe, ser aprovado pelo chefe", disse edit

247 - O ministro da economia, Paulo Guedes, refirmou que pretende acabar com a estabilidade do servidor público. "Nós estamos entrando agora na Reforma Administrativa para valorizar o bom servidor. Não atinge o direito de quem está lá. Para ganhar estabilidade tem que provar que é um bom servidor, ter espírito de equipe, ser aprovado pelo chefe", disse o ministro. O relato dele foi publicado no Twitter do ministério.

A equipe de Guedes deve enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei para regulamentar os desligamentos de servidores estáveis por mau desempenho. A medida está no pacote da reforma administrativa.

A ideia é mudar a Constituição para deixar claro que o mau desempenho pode ser motivo para a saída dos quadros. Levando em conta este modelo, só os novos funcionários seriam atingidos pela mudança.