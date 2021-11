PDT, de Ciro Gomes, trai oposição e garante os votos da PEC que permite a Bolsonaro gastar R$ 90 bilhões em ano eleitoral

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – A aprovação da PEC do calote nos precatórios só foi possível porque o PDT, de Ciro Gomes, traiu acordo fechado com a oposição e votou ao lado de Jair Bolsonaro, que agora terá uma margem de R$ 90 bilhões para gastar em ano eleitoral, com seu Auxílio Brasil de R$ 400 e mais recursos para emendas parlamentares. O voto do PDT revoltou a oposição e até aliados de Ciro. Confira algumas reações:

Nenhuma surpresa: o PDT, partido de Ciro Gomes, aconselhou a não retirada de pauta da PEC do Calote que dará a Bolsonaro 90 bilhões para gastar como quiser em 2022, ano da eleição. — Dilma (@diImabr) November 4, 2021

PUBLICIDADE

O PDT de Ciro Gomes votou a favor do encaminhamento da PEC do Calote. Lamentável abandonarem o lado da oposição pra se acomodarem com o governo Bolsonaro. Seus votos serão decisivos pra vitória de Artur Lira! — Carlos Zarattini (@CarlosZarattini) November 4, 2021

Os votos do PDT de Ciro Gomes foram decisivos para a aprovação da PEC dos Precatórios. À tarde, Carlos Lupi, presidente do partido, havia dito que o PDT votaria contra. Mudou de posição. PUBLICIDADE November 4, 2021

Aguardando um posicionamento do @cirogomes em relação a essa VERGONHA que o PDT está fazendo hoje. — Tico Santta Cruz 🆘🇧🇷 (@Ticostacruz) November 4, 2021

PUBLICIDADE

Deputados bolsonaristas com apoio do @PDTnaCamara e @cirogomes aprovaram de madrugada o calote nos professores e dinheiro para Bolsonaro e o Centrão por apenas 112 votos. Mas ainda faltam destaques e o segundo turno . E depois o senado. #QuemVotarPEC23NãoVolta — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) November 4, 2021