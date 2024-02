Perícia diz que pepita de ouro apreendida com Valdemar é de garimpo

Apoie o 247

247 - Peritos da Polícia Federal (PF) afirmaram que o ouro encontrado com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, tem origem no garimpo, de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (8) na coluna de Bela Megale.

O ouro foi encaminhado para o Instituto Nacional de Criminalística (INC) da PF, em Brasília. A PF fará uma análise química do ouro para identificar a origem do minério, descobrir de onde foi extraído.

De acordo com a perícia, foi encontrada uma pepita de ouro, pesando 39,18 gramas, com 95,26% de grau de pureza.

O dirigente foi preso nesta quinta (8) durante operação da PF, por posse irregular de arma de fogo e por usurpação mineral. Não cabe fiança.

