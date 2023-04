PF pode suspender salário de Anderson Torres nas próximas semanas

A família do ex-ministro e ex-secretário de Segurança do DF está preocupada edit

Apoie o 247

ICL

247 - Há na Polícia Federal um processo administrativo em andamento que pode resultar na suspensão do salário do delegado Anderson Torres nas próximas semanas, informa Paulo Cappelli, do Metrópoles.

Tal medida já foi aplicada a outros policiais federais investigados antes mesmo de uma condenação judicial. A interrupção dos pagamentos tem respaldo jurídico e administrativo.

>>> Lula vê CPMI do 8 de janeiro como ponto de virada para ampliar engajamento nas redes

A notícia tem gerado preocupação na família de Torres, uma vez que sua esposa, Flávia Torres, foi exonerada de seu cargo comissionado na Câmara Legislativa do DF em janeiro e atualmente recebe menos em seu emprego no Banco do Brasil. O casal tem três filhas, de nove, 11 e 13 anos.

O delegado está preso desde janeiro por suspeitas de omissão e facilitação das invasões aos Três Poderes enquanto atuava como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.