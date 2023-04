Lula vê CPMI do 8 de janeiro como ponto de virada para ampliar engajamento nas redes

Aliados do governo citam o "engajamento bolsonarista" nas redes como exemplo do que se quer obter edit

247 - O presidente Lula (PT) está insatisfeito com a comunicação do governo federal e acredita que as redes sociais são a principal causa desse problema. A CPMI dos atos golpistas é vista como uma possível solução.

Em reuniões com o ministro Paulo Pimenta, da Secom (Secretaria de Comunicação Social), e líderes do PT, Lula tem pedido uma mudança de atitude para melhorar a visibilidade do governo nas redes sociais, informa o UOL.

Para o presidente, as conquistas do governo não têm recebido a devida repercussão. Ele tem reclamado que apenas os bolsonaristas têm acesso a essas informações, enquanto seus próprios apoiadores não são alcançados. Essa percepção ficou evidente após os primeiros 100 dias de governo, quando Lula esperava um engajamento maior nas redes sociais.

Os aliados do presidente citam o "engajamento bolsonarista" como exemplo: mais moderno e eficaz.

