PF prende Ana Priscila Azevedo, uma das líderes do terrorismo bolsonarista

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal (PF) prendeu a bolsonarista Ana Priscila Azevedo, que participou da invasão à Praça dos Três Poderes. Mais de mil pessoas foram presas por envolvimento nos atos terroristas do último domingo (8) em Brasília (DF), onde manifestantes invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF). As declarações de Priscila foram publicadas nesta terça-feira (10) pelo jornal Metrópoles.

A apoiadora de Jair Bolsonaro fez críticas à maneira como os detidos por envolvimento nos atos estão sendo tratados na Academia da Polícia Federal, em Brasília. "A gente não sabe, pois quem está indo para as triagens não está voltando e não nos dão respostas. Não sabemos se essas pessoas estão indo para casa ou indo para as cadeias", complementou a apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

>>> Moraes manda prender Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro que facilitou terrorismo

Em nota, a PF disse que "os detidos estão sendo submetidos aos procedimentos de Polícia Judiciária". "Após os trâmites realizados pela Polícia Federal, os presos estão sendo apresentados à Polícia Civil do DF, responsável pelo encaminhamento dos detidos ao Instituto Médico Legal e, posteriormente, ao sistema prisional".

Por questões humanitárias, foram liberados 599 poessoas que haviam sido presas, sendo a maioria idosos, pessoas com problemas de saúde, em situação de rua e mães acompanhadas de crianças.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.