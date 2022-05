'Pinochet é de esquerda' e 'China é uma merda': o que pensa o novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida

Sachsida é um defensor das propostas neoliberais de Paulo Guedes e já disse que "mulheres são mais eficientes fora do mercado" edit

247 - Jair Bolsonaro substituiu Bento Albuquerque por Adolfo Sachsida no comando do Ministério de Minas e Energia. Ele assume o cargo desde já.

Tendo servido anteriormente como assessor especial no Ministério da Economia, Saschida chega à nova pasta diante da alta dos combustíveis.

Dentro do governo, ele foi um defensor da agenda de reformas de Paulo Guedes, como a privatização da Eletrobrás e uma reforma tributária.

Segundo o jornalista Maurício Angelo, Saschida "é da turma ultraliberal que trouxe o modelo pinochetista para cá", escreveu no Twitter.

Um vídeo circula nas redes sociais com cortes de falas do novo ministro de Minas e Energia, algumas demonstrando apoio a Jair Bolsonaro e críticas contra China ("é uma merda"). Ele diz ainda que "mulheres são mais eficientes fora do mercado".

Em certa ocasião, chegou a dizer que o ex-ditador neoliberal chileno Augusto Pinochet seria de esquerda: "Pinochet é um cara difícil de enquadrar, porque, por um lado, ele colocava o Estado acima do indivíduo. Então, desse jeito ele é um esquerdista, mas por outro lado ele queria o sistema de preço via mercado e a propriedade privada. Na parte econômica, Pinochet era de direita, mas na política, de esquerda".

Na área acadêmica, Saschida é formado em Direito com mestrado e doutorado em economia pela Universidade de Brasília (UnB). Também realizou pós-doutorado na University of Alabama, nos Estados Unidos.

Ele atuou como professor na Universidade Católica de Brasília e a Universidade do Texas. Atualmente, leciona nos cursos de graduação e mestrado em Economia no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).

