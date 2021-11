PL apoia sete governadores de oposição a Bolsonaro

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vai se reunir nesta quarta-feira (17) com dirigentes estaduais da sigla em Brasília com o objetivo de mapear os principais entraves para a filiação de Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Partido que cancelou a filiação de Jair Bolsonaro, o PL integra a base de 15 governadores no Brasil e sete devem reforçar o palanque de adversários de Bolsonaro em 2022. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vai se reunir nesta quarta-feira (17) com dirigentes estaduais da sigla em Brasília com o objetivo de mapear onde estão os principais entraves para a filiação de Bolsonaro.

Filiados dos estados do Sul e do Centro-Oeste defendem apoio do PL a Bolsonaro. Parte dos diretórios do Nordeste e do Norte querem distanciamento.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE