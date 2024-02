Planalto confirma viagem de Lula à Rússia, onde vai participar da cúpula do BRICS

O comunicado com a informação foi emitido após o encontro do chefe de Estado brasileiro com o chanceler russo, Sergei Lavrov edit

Agência Sputnik - Atualmente, Moscou ocupa a cadeira da presidência do bloco. Viagem de Lula para cúpula foi confirmada após encontro com Sergei Lavrov.

O Palácio do Planalto confirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai à Rússia e se reunirá com seu homólogo Vladimir Putin quando os dois líderes participarem da cúpula do BRICS programada para acontecer em outubro.

O comunicado com a informação foi emitido na quinta-feira (22) à noite, após o encontro de Lula com o chanceler russo, Sergei Lavrov.

No encontro, entre diversos assuntos, Lavrov reforçou o convite para Lula ir à cúpula e, ao mesmo tempo, o chefe das Relações Exteriores russo expôs a posição de Moscou em relação ao conflito na Ucrânia.

Lula reiterou que o Brasil "continua disposto a cooperar nos esforços em favor da paz", afirma a nota.

A reunião de chanceleres do G20 reuniu nos dias 21 e 22 de fevereiro, no Rio de Janeiro, os chefes da política externa das 20 maiores economias do mundo, além de países convidados e organizações internacionais. No total, 45 delegações participaram do evento.

O presidente brasileiro também se encontrou com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, nos dias do evento.

