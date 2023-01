Polícia revela extensa ficha criminal de vândalo bolsonarista que destruiu relógio de Dom João VI

Apoie o 247

247 - A Polícia Civil de Goiás identificou que Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, homem que aparece em cenas gravadas pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto destruindo um relógio do século XVII - que chegou ao Brasil pelas mãos de Dom João VI em 1808 - nos atos terroristas de 8 de janeiro, possui três processos criminais e um cível na Justiça de Catalão, no Sudeste de Goiás.

De acordo com reportagem da CBN, “todos os processos estão arquivados atualmente porque ele cumpriu as sentenças. São dois de 2014 por ameaça, um de 2015 envolvendo a propriedade de um automóvel e outro de 2018 por tráfico de drogas. Além dos antecedentes criminais, também há informações de que ele participou do bloqueio da BR-050, em Catalão, nas manifestações a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro”, destaca o texto.

