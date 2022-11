Posse de Lula deve ter presença de 150 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios

Secretaria de Segurança do Distrito Federal diz que não permitirá manifestações de bolsonaristas no local edit

247 - Em reunião entre a Secretaria de Segurança do Distrito Federal e a equipe de transição de governo, realizada nesta quinta-feira (24), houve o entendimento em torno da estimativa de que 150 mil pessoas devem ir à Esplanada dos Ministérios para ver o novo presidente desfilar em carro aberto, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Na reunião foram discutidas medidas de segurança. O secretário de Segurança do DF, Júlio Danilo, afirma que, além da Polícia Militar do DF, que cuidará do perímetro da Esplanada, também as polícias do Senado e da Câmara dos Deputados e os fuzileiros navais que fazem a segurança do Itamaraty participarão do esquema. A coordenação será feita pela Polícia Federal.

Como em todas as posses, atiradores de precisão estarão a postos para neutralizar algum possível ataque ao presidente que toma posse.

O secretário de Segurança do DF diz que as pessoas serão revistadas antes de entrar na Esplanada, e que os protocolos neste ano devem ser semelhantes aos de posses anteriores: não será permitida no perímetro a presença de cidadãos com arma, faca, estilete, paus, ferros — e mesmo bandeiras com mastros, pois eles podem servir de arma em alguma confusão.

Além do desfile tradicional do novo presidente em carro aberto, a festa deve ter depois show de artistas que apoiaram Lula.

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), afirma que a festa deve ser tranquila, apesar das manifestações de bolsonaristas que ainda não se conformaram com o resultado das eleições. "Não acreditamos que vai ter manifestação", diz ele. Se isso ocorrer, ela será feita em espaço distante da Esplanada, assegura o governador.

