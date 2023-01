Quarto suspeito por chacina de família se entrega à polícia

Apoie o 247

ICL

247 - Carlomam dos Santos Nogueira, 26 anos, que estava foragido da polícia por ser apontado como o quarto suspeito de participar do assassinato de 10 integrantes da mesma família, no Distrito Federal, se entregou na tarde desta quarta-feira (25), na 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). As informações são do Metrópoles.

De acordo com a reportagem, Carloman alegou inocência e “informou aos policiais da 30ª DP que não matou ninguém. O suspeito é integrante da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) e foi alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) enquanto ficou preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em 2018”, destaca a reportagem.

Outros três suspeitos já foram presos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.