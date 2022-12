Quem vai, como contribuir: roteiro traz tudo sobre a posse de Lula

Confira detalhes do evento, incluindo nomes das atrações e dos chefes de Estado confirmados. Veja também como contribuir via pix para o pagamento de artistas edit

Apoie o 247

ICL

Por Denise Assis, para o 247 - O Grupo de Transição responsável pela organização da posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, - encabeçado por Rosângela da Silva, a Janja -, mulher de Lula, divulgou hoje um roteiro bem didático e informativo sobre a posse e os detalhes, incluindo os nomes das atrações e dos chefes de Estado já confirmados. No fim, há espaço para contribuições por pix, para o pagamento dos artistas que irão se apresentar. Confira abaixo:

O dia 1º de janeiro de 2023 marcará mais do que a chegada de um Ano Novo, mas o início de um novo capítulo na democracia brasileira. A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva será um dia histórico e, para isso, está sendo preparada uma programação à altura. Aqui, reunimos as principais informações sobre a data, como onde e quando vai ser a posse, quem são os artistas que vão cantar e se apresentar e mais:

Quando e onde vai ser a posse do Lula?

A posse acontece em 1º de janeiro de 2023, em Brasília, no Distrito Federal. Nesse mesmo dia ocorrem o cerimonial oficial de posse do novo presidente e a maior festa popular da nossa história, o Festival Brasil do Futuro – A Alegria Vai Tomar Posse.

O Festival do Futuro acontece a partir das 12h do dia 1º de janeiro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A entrada é gratuita.

Como será a posse do Lula?

A cerimônia oficial de posse conta com uma série de eventos, a começar pelo tradicional desfile em carro aberto em que o presidente eleito percorre a capital federal.

No Congresso, ele é recebido pelos presidentes da Câmara e do Senado para o ato que oficializa a posse presidencial. Então, seguem-se um pronunciamento e a transmissão da faixa presidencial.

Depois disso, o presidente eleito encontra com autoridades internacionais e chefes de Estado.

Que chefes de Estado estarão na posse do Lula?

Os convites começaram a ser enviados na segunda-feira (5), e algumas confirmações já foram feitas até a quarta-feira (7):

Frank-Walter Steinmeier (presidente da Alemanha)

João Lourenço (presidente de Angola)

Alberto Fernández (presidente da Argentina)

Luis Arce (presidente da Bolívia)

José Maria Neves (presidente de Cabo Verde)

Gabriel Boric (presidente do Chile)

Gustavo Petro (presidente da Colômbia)

Rodrigo Chaves (presidente da Costa Rica)

Umaro Sissoco Embaló (presidente da Guiné-Bissau)

Marcelo Rebelo de Sousa (presidente de Portugal)

José Ramos-Horta (presidente de Timor Leste)

Quem vai cantar na posse do Lula

Dezenas de artistas já estão confirmados para cantar na posse da alegria com Lula presidente em janeiro de 2023. As apresentações acontecerão em dois palcos batizados de Gal Costa e Elza Soares, em homenagem a dois grandes nomes da música e da cultura brasileira que perdemos em 2022.

Veja alguns dos artistas que vão cantar na posse do Lula:

Almério

BaianaSystem

Duda Beat

Fernanda Takai

Francisco El Hombre

Gabi Amarantos

Geraldo Azevedo

Os Gilsons

Jards Macalé

Johnny Hooker

Juliano Maderada

Kleber Lucas

Luedji Luna

Leonardo Gonçalves

Marcelo Jeneci

Margareth Menezes

Maria Rita

Martinho da Vila

Odair José

Otto

Pablo Vittar

Paulinho da Viola

Paulo Miklos

Paulo Vieira (apresentação)

Tereza Cristina

Thalma de Freitas

Titi Müller (apresentação)

Tulipa Ruiz

Valesca Popozuda

Zélia Duncan

Doe para o Festival do Futuro: O site para a arrecadação de recursos para ajudar a realizar a maior festa popular da história já está no ar. É simples, rápido, seguro e totalmente online. As doações podem ser de R$ 13 a R$ 1.064, através de PIX, cartão de crédito ou boleto bancário.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.