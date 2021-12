Reformas prometidas por Bolsonaro vão ficar para depois das eleições de 2022, diz Barros

Segundo o líder do governo na Câmara, o governo não possui nenhuma pauta específica no Legislativo, pois o ano eleitoral gera "dificuldades de posicionamento" edit

247 - O deputado Ricardo Barros (PP-PR), líder do governo na Câmara, afirmou que as reformas tributária e administrativa vão ficar para depois do processo eleitoral de 2022 e a composição de um novo Congresso.

Segundo Barros, que concedeu entrevista ao Poder360, o governo não possui nenhuma pauta específica no Legislativo, pois o ano eleitoral é de "dificuldades de posicionamento".

“O interesse eleitoral supera o interesse pelo Brasil, e, aí alguns partidos deixam de fazer o que é o certo para fazer o que é conveniente eleitoralmente", disparou.

