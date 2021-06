Relator sugere suspensão por 4 meses do mandato de Daniel Silveira por gravação de reunião interna do PSL

Em outubro de 2019, o ex-PM divulgou uma gravação do encontro, em que o deputado Delegado Waldir (PSL-GO), então líder do partido na Câmara, chamou Jair Bolsonaro de "vagabundo" edit

247 - O deputado federal Alexandre Leite (DEM-SP) sugeriu em seu parecer que o mandato de Daniel Silveira (PSL-RJ) seja suspenso por quatro meses por conta de o bolsonarista ter gravado escondido uma reunião interna do PSL em 2019.

Em outubro daquele ano, Daniel divulgou uma gravação do encontro, em que o deputado Delegado Waldir (PSL-GO), então líder do partido na Câmara, chamou Jair Bolsonaro de "vagabundo". O presidente acabou deixando o partido e formando a fracassada Aliança do Brasil.

A gravação clandestina levou o PSL a entrar com uma representação contra o ex-PM, que afirma que ele “agiu de modo desleal, imoral, abusando da confiança” e transformando “uma reunião séria” em “chacota nacional”.

No parecer, Leite afirma que é necessário reconhecer “que a conduta descrita pela representação é de extrema gravidade, tendo em vista que a gravação ambiental de forma clandestina por um dos interlocutores, sem aquiescência ou mesmo conhecimento dos terceiros envolvidos, constitui clara ofensa ao direito à intimidade”.

Silveira está preso desde 16 de fevereiro por ter feito ameaças graves contra ministros do STF. (Com informações da Folha de S.Paulo).

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.