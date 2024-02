Renan deixa CPI da Braskem após PT ficar com relatoria do colegiado

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Irritado com o presidente da CPI da Braskem, senador Omar Aziz (PSD-AM), o senador Renan Calheiros (MDB-AL) decidiu deixar o colegiado que investigará o afundamento no solo de Maceió (AL) causado pela mineração da petroquímica na região.

Aziz decidiu escolher o senador Rogério Carvalho (PT-SE) para ser relator do colegiado. "Para que a gente possa ter uma relação isenta de pessoas ligadas de Alagoas, eu indico o senador Rogério Carvalho como relator", justificou ele.

continua após o anúncio

Renan protocolou o pedido de criação da CPI. Contrário à decisão, ele se pronunciou: “Eu deixo a comissão por não concordar com o encaminhamento da relatoria”. (Com informações do G1).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: