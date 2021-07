Rodrigo Pilha recebe autorização para deixar a prisão

247 - O ativista Rodrigo Pilha, preso em Brasília em 18 de março após estender uma faixa chamando Jair Bolsonaro de "genocida", recebeu nesta terça-feira (6) autorização da Justiça para progredir para o regime aberto. Ou seja, Pilha está livre para voltar a circular fora da prisão.

Detido, Pilha chegou a ser espancado e torturado no Centro de Detenção Provisória II, área conhecida como Covidão, em Brasília. Ele recebeu chutes, pontapés e murros enquanto ficava no chão sentado com as mãos na cabeça.

Desde abril, o ativista estava em regime semiaberto, no qual podia trabalhar, mas tinha que voltar à prisão na parte da noite.

Acaba de ser deferido o pedido de progressão ao regime ABERTO do nosso companheiro Rodrigo Pilha.



Acaba de ser deferido o pedido de progressão ao regime ABERTO do nosso companheiro Rodrigo Pilha.

Uma importante vitória! Pilha finalmente livre!

