Saiba quem são os empresários presos pela PF por suspeita de ligação com os atos golpistas

247 - Os empresários Joveci Xavier de Andrade e Adauto Lúcio Mesquita foram presos pela Polícia Federal (PF) nesta quinta-feira, 29, durante a Operação Lesa Pátria. Os relatos foram publicados na Carta Capital.

Nascido em Brasília (DF), Andrade é um dos sócios da empresa Melhor Atacadista. A rede de mercados teria sido usada para o fornecimento de material para os acampamentos bolsonaristas. Em abril do ano passado, Joveci prestou depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Outro sócio na Melhor Atacadista, Mesquita é suspeito de ter transferido dinheiro para contas bancárias de pessoas diretamente ligadas aos atos golpistas. Policiais federais investigam se ele teria bancado parte do transporte para a Esplanada dos Ministérios. >>> 'Bolsonaristas radicais', diz relatório da Polícia Civil sobre empresários presos pela PF na Operação Lesa Pátria

Outro lado

Em nota, a assessoria do grupo Melhor Atacadista informou que "é contra o vandalismo e a intolerância política, e acredita que a democracia é feita com pensamentos diferentes, mas jamais violência".

O grupo disse que não teve acesso à decisão judicial, mas que "desde o início, houve esforços para esclarecer todos os fatos". "A realização de apurações pelo Estado é considerada válida, e os investigados veem agora a oportunidade de elucidar completamente as questões em aberto".

