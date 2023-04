"Se há um general golpista, certamente não é o G. Dias", diz Cappelli, em recado direto a Heleno e Braga Netto

"Eu sei o que vi e ouvi comandando as tropas no dia 8/1. Não é possível falsificar os fatos", afirma o ministro interino do GSI edit

Apoie o 247

ICL

247 - Ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, Ricardo Cappelli voltou a sugerir neste domingo (23) a participação do ex-ministro da pasta Augusto Heleno e do ex-ministro Braga Netto, ambos generais, nos atentados terroristas promovidos por bolsonaristas no dia 8 de janeiro.

Cappelli também mais uma vez saiu em defesa de seu antecessor, o general Gonçalves Dias.

Ele ainda criticou a tentativa da oposição de tentar jogar no governo Lula (PT) a culpa pelos atos ocorridos em Brasília no início do ano. "Eu sei o que vi e ouvi comandando as tropas no dia 8/01. Não é possível falsificar os fatos criando uma narrativa 'a-histórica' como tentam fazer extremistas terraplanistas. Onde estão Heleno e Braga Netto? Se há um general conspirador e golpista, certamente não é o honrado G. Dias".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.