Cappelli sugere envolvimento de Augusto Heleno nos atos golpistas: "quem se esconde teme a verdade"

247 - Ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Ricardo Cappelli questionou o sumiço de Augusto Heleno, chefe do GSI durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

"Onde está o general Heleno? Alguém sabe? Cadê o general Heleno? O general Heleno desapareceu. Um homem público, ministro de Estado, que sai das eleições e desaparece. Quem explica o sumiço dele? Onde é que está a valentia do general Heleno? Acho que o desaparecimento dele fala por si", disse Cappelli em entrevista ao Congresso em Foco.

"Cadê aquelas frequentes declarações dele? Cadê a valentia dele? Cadê? Onde está? Alguém da imprensa consegue falar com o general Heleno? Ele desapareceu. Quem se esconde teme a verdade. O general Heleno está escondido. Onde? Quem consegue falar com ele? Todo dia recebo jornalistas que dizem que ele não recebe ninguém, não fala com ninguém. Por que o general Heleno se escondeu?", acrescentou.

"Cadê o Braga Neto, o fortão, o valentão? Alguém consegue falar com ele? Você consegue falar com ele?", continuou.

O chefe interino do GSI disse que já enviou ao Supremo Tribunal Federal o material com imagens de envolvidos nos atos golpistas. Cappelli deu o seu posicionamento sobre o ex-ministro de Jair Bolsonaro em um contexto no qual militares apareceram em um vídeo dando passagem para bolsonaristas avançarem em direção ao Palácio do Planalto, no dia 8 de janeiro, quando terroristas invadiram a Praça dos Três Poderes.

Em entrevista ao 247, Cappelli disse que está disponibilizando as 160 horas de gravação feitas no dia 8 de janeiro para o Supremo Tribunal Federal (STF).

