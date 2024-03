Simone Tebet: contingenciamento será “bem menor” que o esperado

Apoie o 247

247 - A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta segunda-feira (4) que, no próximo ano, haverá um bloqueio menor nos gastos de 2024, atingindo R$ 25,9 bilhões, e não os 25% (quase R$ 56 bilhões) das despesas discricionárias.

"O bloqueio será menor do que aquela discussão se teria que ser até R$ 28 bilhões ou se teríamos que fazer, se houvesse necessidade, um contingenciamento de quase R$ 50 bilhões. Nós estamos muito longe desses números", disse a titular da pasta durante entrevistas à imprensa em Brasília (DF).

Representantes do governo federal consultaram o Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a hipótese de gestores públicos serem punidos em um eventual cenário de frustração das receitas da União.

De acordo com a ministra, não será necessária a consulta para esse primeiro relatório. "Para um 1º relatório até pela melhora da arrecadação, não precisaremos da consulta do TCU…o contingenciamento será bem menor do que nós esperávamos".

