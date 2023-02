STF encerra três investigações contra Lula

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski determinou o encerramento de três investigações que tinham o presidente Luiz Inácio Lula da Silva entre os alvos. A informação foi publicada neste sábado (18) pelo jornal O Globo.

Com a decisão, o presidente Lula conseguiu pelo menos a sua 27ª vitória na Justiça. A decisão de Lewandowski atinge duas ações que envolveram supostas irregularidades financeiras no Instituto Lula. Elas tramitaram na Justiça Federal do Paraná, no âmbito da antiga Operação Lava-Jato, e depois foram enviadas para o Distrito Federal.

O terceiro processo, analisado desde o início da Justiça do DF, investiga supostas irregularidades na compra de caças suecos Gripen para a Aeronáutica.

Das quase 30 vitórias de Lula na Justiça, a principal delas aconteceu em 2021, quando o STF confirmou a decisão anteriormente proferida pela Segunda Turma da Corte no sentido de declarar a suspeição de Sergio Moro nos processos contra o petista.

Em 2022, Moro foi derrotado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) por fraude em domicílio eleitoral e resolveu ser candidato pelo estado do Paraná, onde foi eleito senador pelo União Brasil.

