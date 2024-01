Tacla Duran alerta para possível tentativa de obstrução de investigações contra Sergio Moro

Apoie o 247

247 - O advogado Rodrigo Tacla Duran alertou nesta segunda-feira (15) para uma possível iniciativa do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) no sentido de tentar atrapalhar as investigações das ilegalidades cometidas por ele quando era juiz da Operação Lava Jato.

"A recalcitrância do juízo da 13a Vara Federal de Curitiba, em cumprir a decisão do STF e remeter os autos, ocorre por interferência do Russo, com a finalidade de obstruir as investigações?", escreveu sobre o ex-juiz declarado suspeito pelo Supremo Tribunal Federal em 2021. O nome "Russo" era o apelido de Moro.

O ministro do STF Dias Toffoli determinou a abertura de um inquérito com o objetivo de apurar as denúncias feitas pelo empresário Tony Garcia contra Moro. O Brasil 247 obteve com exclusividade o acesso à decisão do ministro.

O advogado Tacla Duran implicou Moro em tentativa de extorsão. Em 2016, o delator afirmou ter sido procurado pelo advogado Carlos Zucolotto Júnior para exigir US$ 5 milhões em troca de benefícios num acordo de colaboração. Um mês depois, Duran transferiu US$ 613 mil para o escritório de Marlus Arns.

Tanto Zucolotto como Arns têm relação profissional com a deputada federal Rosângela Moro (União Brasil-SP). Zucolotto era sócio dela, que é advogada. Já Marlus atuava com a deputada em casos da Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

