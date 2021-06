TCU aponta fraude de Bolsonaro no cálculo do rombo da previdência dos militares

Governo subestimou em R$ 45 bilhões as despesas dos militares, segundo auditoria do Tribunal de Contas da União edit

247 – O governo de Jair Bolsonaro subestimou as despesas do governo com a previdência dos militares, segundo auditoria do Tribunal de Contas da União. É o que aponta a coluna da jornalista Mônica Bergamo , publicada na Folha de S. Paulo desta quarta-feira. "Uma auditoria financeira feita pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre estimativas contábeis do passivo da Previdência Social afirma que o governo de Jair Bolsonaro subavaliou os valores do regime dos militares, minimizando eventual rombo futuro. E superavaliou os números relativos ao regime dos servidores civis da União, dizendo que gastará mais do que de fato desembolsará", informa a jornalista.

"De acordo com os auditores, o governo subavaliou o passivo atuarial do regime dos militares em R$ 45,5 bilhões. Ele deixou de colocar na conta, por exemplo, reajustes recentes de vencimentos das Forças Armadas que vão impactar no pagamento futuro dos benefícios de seus integrantes, quando eles virarem inativos", aponta ainda Mônica. "Já com o regime dos servidores civis (Regime Próprio de Previdência Social) ocorreu o contrário, segundo os técnicos do tribunal. O governo inflou as despesas, que foram superavaliadas em R$ 49,2 bilhões."

