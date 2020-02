Torcida expulsa Bolsonaro de estádio e ergue faixa em homenagem a Marielle (vídeo)

Da revista Fórum – O presidente Jair Bolsonaro foi expulso do jogo entre Flamengo e Atlhetico-PR, partida da Supercopa do Brasil no Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo (16). Aos gritos de “Fora Bolsonaro!”, o presidente precisou ser escoltado por seguranças para fora do estádio. O ex-capitão estava acompanhado dos ministros Sergio Moro, Augusto Heleno, Damares Alves e Tarcísio de Freitas.

Na torcida do Flamengo, foi erguida uma faixa com o rosto da vereadora assassinada do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e os dizeres “Flamengo Antifascista”, em protesto contra a presença do presidente no estádio.

