TSE rejeita pedido de Bolsonaro para retirada de vídeos que citam compra de imóveis

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Paulo de Tarso Sanseverino rejeitou nesta quinta-feira (8) um pedido feito pela campanha de Jair Bolsonaro (PL) para tirar vídeos da campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que falam sobre a compra de imóveis pela família do ocupante do Planalto com dinheiro vivo. Bolsonaro e família compraram 51 imóveis, avaliados em R$ 26 milhões, pagando em dinheiro.

Advogados de Bolsonaro afirmaram ao TSE que a propaganda contra ele é "inverídica" e "descontextualizada". Para o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, não ficou caracterizada a transmissão de informações falsas, de acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (8) pelo portal G1.

"Em análise superficial, típica dos provimentos cautelares, observa-se que a publicidade questionada se baseia, conforme reconhece a própria representante (...), em matéria jornalística divulgada na imprensa pelo Portal UOL, na data de 30.8.2022, de modo que a veiculação impugnada não transmite, como alegado, informação gravemente descontextualizada ou suportada por fatos sabidamente inverídicos", afirmou Sanseverino.

O TSE também rejeitou um pedido feito pelo vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos). O parlamentar queria proibir o PT de afirmar "Lula subiu, gasolina caiu".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.