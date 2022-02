"2022 é a eleição das nossas vidas: civilização contra a barbárie", diz Luizianne Lins

Deputada pelo PT, Luizianne defende que a sigla tenha candidato próprio a governador no Ceará, com palanque para Lula, em vez de ficar a reboque de Ciro edit

247 - A deputada federal Luizianne Lins (PT-CE), em entrevista à TV 247, defendeu que o PT lance uma candidatura própria ao governo do Ceará que permita ao ex-presidente Lula (PT) ter um palanque “forte” no estado. Ela é contra somente apoiar um candidato do grupo do presidenciável pelo PDT, Ciro Gomes.

A parlamentar lembra que quando entrou no PT, fez parte da geração de uma juventude “embalada pelo sonho de ter um torneiro mecânico presidente da República”, o que se concretiza em 2022 com a eleição de Lula. “Eu dizia muito que 2002 era a eleição das nossas vidas, e eu agora digo que, 20 anos depois, vamos ter em 2022 a eleição das nossas vidas”.

“Creio que se a gente não ganhar essa, vai ser difícil a gente conseguir mudar o rumo do Brasil e talvez a gente de fato não consiga vivenciar essa encruzilhada que é civilização versus barbárie no nosso país. É uma eleição com muitas delicadezas”, afirmou.

“É extremamente constrangedor a gente ter o governador do Ceará, do PT, que é também um grande articulador do grupo, da oligarquia dos Ferreira Gomes, que vivem a detonar, falar mal, desconstruir a liderança do presidente Lula e colocar as ofensas contra o PT”, disse Luizianne, evidenciando o cenário eleitoral complexo no Ceará.

