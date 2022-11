Abolição econômica é tema de quarta edição do Festival Afrofuturismo em Salvador

Apoie o 247

247 - Salvador será sede do maior festival de tecnologia, inovação e criatividade negra da América Latina - o Festival Afrofuturismo. Com o tema Por uma abolição econômica, o evento promovido pela Vale do Dendê e Sebrae irá movimentar a capital baiana nos dias 18 e 19 de novembro de 2022, transformando o Centro Histórico de Salvador em um ambiente acessível e inovador.

Conhecidos pontos turísticos da cidade, a exemplo do Teatro Gregório de Mattos, Palacete Tira Chapéu, Largo Tereza Batista, além do novo Hub de Inovação do Centro Histórico - a Casa Vale do Dendê, serão transformados em instalações Afrofuturistas.

O Festival Afrofuturismo Ano IV - Por uma abolição econômica terá em sua programação talks, debates e palestras com convidados nacionais e internacionais das áreas de tecnologia, criação de conteúdo, jovens inovadores e empreendedores que discutirão assuntos relacionados ao protagonismo afrodescendente e sua contribuição para a economia criativa, plataformas digitais, universo das criptomoedas, entre outros temas.

Entre os grandes nomes do universo do empreendedorismo, inovação e diversidade que estarão presentes nesta edição do Festival Afrofuturismo, destacam-se: Javonté Anyabwelé (VP Carnival Cruise), Kamil Olufowobi (CEO MIPAD Global), Aaron Mitchel (Netflix), Lula Rodrigues (Escola 42), Bárbara Carine Soares Pinheiro - a intelectual diferentona e a atração musical internacional Mad Professor, além da banda Ministereo Público.

O tema deste ano - Por uma abolição econômica - tem como objetivo fomentar a discussão sobre a reparação econômica dos descendentes de africanos escravizados no Brasil. Para Paulo Rogério, cofundador da Vale do Dendê e um dos idealizadores do Festival, o momento é propício para pôr em pauta esta que ele considera uma das mais significativas ferramentas de reparação histórica no Brasil. “Agora é o único momento da história que a gente tem a possibilidade de buscar essa reparação através das novas tecnologias, da arte digital, das conexões globais. Finalmente temos a chance de fazer uma reparação histórica no Brasil”, pontua.

Os participantes terão acesso a atrações culturais e musicais, palestras e atividades interativas seguindo trilhas subdivididas em temas como Inovação e tecnologia, criatividade e negócios, literatura e SCI-FI, cinema e games, música e podcast, sustentabilidade e ESG.

O passaporte que dá acesso aos dois de imersão tecnológica afrocentrada e ao show internacional do DJ Med Professor já está à venda no Sympla com ingressos a R$100 (inteira) e R$50 (meia).

Sobre o Festival - A Ocupação Afrofuturista, primeira edição do evento realizado em 2017, movimentou a Estação da Lapa (maior terminal de transporte urbano da capital), com apresentação de temas como cultura maker, empreendedorismo e economia criativa. De lá para cá, o evento ganhou novos formatos e a terceira edição, em 2021 realizada 100% on-line, reuniu profissionais de diversas áreas e convidados africanos que compartilharam vivências e a experiência de seus países no desenvolvimento, apoio e fortalecimento dos ecossistemas de inovação e criatividade. Com alcance expressivo, os dois dias de evento digital registraram mais de três mil visualizações (Youtube, LinkedIn e Facebook) e alcançaram 20 mil pessoas nas redes sociais da Vale do Dendê.

A quarta edição do Festival Afrofuturista, que acontecerá dias 18 e 19 de novembro de 2022, colocará Salvador no mapa global dos grandes festivais como o SXSW (Austin), Festival de Cinema e Publicidade (Cannes), Web Summit (Lisboa), Essence Festival (Nova Orleans).

Vale do Dendê – A Vale do Dendê é uma organização de impacto social destinada a fomentar ecossistemas de inovação e criatividade com foco na diversidade. Fundada em novembro de 2016, a organização já foi destaque em publicações internacionais e nacionais por seu trabalho inovador, na oferta de apoio a afroempreendedores da periferia de Salvador, por meio de capacitações, mentorias e palestras dos Programas de Aceleração e Incubação nela realizados.

Realizado pela Vale do Dendê, este evento conta com o patrocínio da Acelen e da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo, além de parceria com Qintess e Sebrae.

Confira a programação completa no site: www.afrofuturismo.com.br

Serviço:

Festival Afrofuturismo - Por uma abolição econômica

Datas:18 e 19 de novembro de 2022

Local: Centro Histórico de Salvador

Compras: Sympla - https://www.sympla.com.br/evento/festival-afrofuturismo-ano-iv/1786250

