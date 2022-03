Agora no PT, Requião exalta candidatura de Marília Arraes em Pernambuco

Apoie o 247

247 – A candidatura da deputada Marília Arraes (PT-PE) ao governo de Pernambuco, provavelmente pelo partido Solidariedade, ao qual ela deve se filiar, ganhou o apoio informal do ex-senador e ex-governador Roberto Requião, que acaba de se filiar ao PT, para disputar o governo do Paraná.

Gostem ou não, assim queiram, ou não queiram, Marília Arraes, é Miguel Arraes redivivo na política de Pernambuco. Tem a alma do avô, a coragem e as atitudes. — Roberto Requião (@requiaooficial) March 21, 2022

Marília ontem se encontrou com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e comunicou sua decisão de sair do PT para disputar o governo estadual, sem, no entanto, romper com o ex-presidente. Na aliança entre PT e PSB, foi escolhido o nome do deputado Danilo Cabral, que aparece abaixo de Marília nas pesquisas.

