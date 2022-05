Após matar homem em "câmara de gás", PRF diz ter usado "instrumentos de menor potencial ofensivo"

Genivaldo de Jesus Santos foi preso no porta-malas de uma viatura da PRF com uma grande quantidade de gás; veja vídeo edit

247 - Após oficiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) matarem um homem na cidade de Umbaúba, litoral sul de Sergipe, durante uma abordagem violenta, o órgão emitiu nota nesta quarta-feira (25) alegando ter usado durante a ação “técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo”.

Vídeo gravado por moradores, porém, mostram policiais sufocando um homem em uma "câmara de gás" improvisada no porta-malas de uma viatura.

A vítima era Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos. “Eles pediram para que ele levantasse as mãos e encontraram no bolso dele cartelas de medicamentos. Meu tio ficou nervoso e perguntou o que tinha feito. Eu pedi que ele se acalmasse e que me ouvisse. Eles jogaram um tipo de gás dentro da mala, foram para delegacia, mas meu tio estava desacordado. Diante disso, os policiais levaram ele para o hospital, mas já era tarde”, relatou um sobrinho da vítima.

