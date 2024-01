Batida entre caminhão e ônibus de turismo deixa 24 pessoas mortas na Bahia

Acidente aconteceu na noite de domingo (7), na BR-324, em trecho da cidade do São José do Jacuípe edit

247 - Uma batida entre um caminhão e um ônibus de turismo deixou 24 pessoas mortas e 6 feridas na noite de domingo (7), na BR-324, em trecho da cidade de São José do Jacuípe, localizada no norte da Bahia.

O coordenador da Brigada Anjos Jacuipenses, Lucival Souza, que atuou no resgate das vítimas, informou ao G1 que o acidente aconteceu por volta das 22h30, no km 381, próximo da cidade de Gavião, no sentido de Jacobina.

De acordo com a reportagem, as 24 vítimas que morreram são: 21 passageiros do ônibus de passeio e três pessoas que estavam no caminhão. 23 delas morreram no local do acidente e uma após ser levada para um hospital da região. A Prefeitura de Jacobina informou que morreram 17 mulheres e 7 homens.

