Bolsonaristas agridem Rodrigo Maia e esposa em resort na Bahia (vídeo)

Agenda do Poder - Quando se juntam, nos bolsonaristas mais fanáticos, falta de educação, incivilidade, grosseria, ignorância e brutalidade, o resultado é o que aconteceu hoje num hotel de luxo no norte da Bahia. O deputado federal Rodrigo Maia foi agredido por hóspedes do mesmo resort em que ele estava hospedado, pelo simples fato de ter ido com sua mulher tomar café da manhã.

O casal foi insultado, ofendido, e achou melhor deixar o hotel, que acabou por ser apropriado pela horda bolsonarista.





