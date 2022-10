Bolsonaro volta a dizer que Lula venceu no Nordeste porque região "tem mais pobres"

Recentemente, em mais uma declaração preconceituosa, Bolsonaro sugeriu que não tem bom desempenho no Nordeste porque o povo da região seria analfabeto edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a destilar preconceito contra nordestinos nesta quarta-feira (19), durante entrevista ao podcast “CD Talks”, do site O Antagonista.

Ele afirmou que o ex-presidente Lula (PT) obteve uma vitória expressiva no Nordeste no primeiro turno da eleição porque o “Nordeste é a região que tem mais problemas”, e que também “tem mais pobres”.

“Se for analisar, é a região onde o PT domina há 20 anos. (...) Tem escolhas que são para sempre, serão duradouras. (...) O grande problema do Nordeste é o PT. É, no meu entender, o PT e os partidos de esquerda”, disse.

Recentemente, em mais uma demonstração de preconceito, Bolsonaro sugeriu que não tem bom desempenho no Nordeste porque o povo da região seria analfabeto.

