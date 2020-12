Camilo Santana se reúne com Doria e Butantan para tratar de aquisição da CoronaVac

Governador do Ceará disse que busca disponibilização "o mais rápido possível" da vacina chinesa CoronaVac aos cearenses edit

247 - O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou nesta segunda-feira (7) que irá se reunir com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e com o Instituto Butantan, para tratar sobre a aquisição "o mais rápido possível" da vacina chinesa CoronaVac aos cearenses.

"Temos, inclusive, reunião presencial já marcada em SP na próxima segunda-feira. Paralelo a essas conversas, venho, juntamente com nosso secretário Dr Cabeto, mantendo contatos com outros laboratórios que desenvolvem a vacina, bem como com o Ministério da Saúde", informou Camilo pelo Twitter.

O governo de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (7) a primeira fase do plano estadual de imunização contra a Covid-19 de São Paulo. O cronograma prevê prioridade para a imunização de profissionais da saúde, indígenas e quilombolas, seguidos pelos idosos com idade a partir de 60 anos.

Nesta terça-feira (8), o presidente do Consórdio Nordeste, Wellington Dias (PT), se reunirá com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para falar sobre o plano nacional de imunização contra o coronavírus. Dias informou que irá defender que o governo federal adquira "múltiplas vacinas" para imunizar a população do país.

