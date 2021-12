Daniela Mercury pede doações para vítimas de enchentes na Bahia

Campanha emergencial que mobiliza artistas visa arrecadar fundos e doações para as milhares de famílias desabrigadas edit

Apoie o 247

ICL

247 - A cantora Daniela Mercury e outros artistas do estado, como Ivete Sangalo, Margareth Menezes, Gal Costa, Claudia Leitte, Carlinhos Brown e outros, estão se mobilizando por doações para as vítimas das enchentes no sul da Bahia.

A campanha emergencial visa arrecadar fundos e doações para apoiar as milhares de famílias desabrigadas do Sul e Extremo Sul da Bahia. O Shopping Paralela, em Salvador, é um dos pontos para a realização das doações de alimentos, água e cobertor.

Subiu para 116 o número de cidades em situação de emergência devido às fortes chuvas. Segundo dados da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec), 20 pessoas já morreram em consequência dos danos provocados pelos temporais. Os dois óbitos mais recentes ocorreram em Itabuna: uma mulher de 33 anos, vítima de desabamento, e um homem de 21, que foi levado pela correnteza.

PUBLICIDADE

A Sudec também informou que 31.405 habitantes estão desabrigados e 31.391, desalojados. Além disso, foram registrados 358 feridos e 471.009 pessoas afetadas de alguma forma.

Assista ao vídeo de Daniela Mercury e saiba como ajudar as vítimas das enchentes na Bahia:





O povo baiano precisa de nossa ajuda, faça sua doação. #342artes pic.twitter.com/Y193VrAMPY — Daniela Mercury (@danielamercury) December 26, 2021





PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: