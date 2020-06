Dino pede a militares que se afastem da máfia bolsonarista

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), recomendou às Forças Armadas manterem distância de investigações sobre eventuais crimes cometidos pela família Bolsonaro, para não macular a instituição. "Com mais integrantes da facção de Bolsonaro presos, é provável que ele insista na intimidação sobre o Judiciário, usando a imagem das Forças Armadas", disse edit

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), fez um alerta às Forças Armadas para que a instituição não deixe ferir a própria imagem com o avanço de investigações sobre eventuais crimes cometidos pela família Bolsonaro. No Twitter, o chefe do Executivo maranhense fez uma postagem nesta quinta-feira (18), quando Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, foi preso em Atibaia (SP) após a Justiça do Rio expedir mandado contra ele no âmbito do inquérito que investiga um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio, onde o parlamentar cumpria mandato de deputado estadual.

"Com mais integrantes da facção de Bolsonaro presos, é provável que ele insista na intimidação sobre o Judiciário, usando a imagem das Forças Armadas. Espero que os comandos destas desautorizem o uso indevido. Queiroz, rachadinhas e fake news são assuntos judiciais, não militares", escreveu o chefe do Executivo maranhense no Twitter.

Com mais integrantes da facção de Bolsonaro presos, é provável que ele insista na intimidação sobre o Judiciário, usando a imagem das Forças Armadas. Espero que os comandos destas desautorizem o uso indevido. Queiroz, rachadinhas e fake news são assuntos judiciais, não militares — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) June 18, 2020

O ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz foi preso na manhã desta quinta-feira (18) em Atibaia (SP), no interior de São Paulo. Ele estava no imóvel de Frederick Wassef, advogado de Flávio Bolsonaro. Policial Militar aposentado, Queiroz movimentou R$ 1,2 milhão em sua conta de maneira considerada "atípica", segundo relatório do antigo Conselho de Atividades Financeiras (Coaf).

O MP do Rio também cumpre mandados de busca e apreensão em diversos endereços da capital paulista e no Rio. No Rio, a Polícia Civil faz buscas em um imóvel que consta da relação de bens do presidente Jair Bolsonaro, em Bento Ribeiro.

A Justiça do Rio de Janeiro expediu o mandado de prisão no âmbito das investigações sobre um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) - o filho de Jair Bolsonaro era deputado estadual. A prisão foi feita numa operação da Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo.

Ainda segundo o Coaf, Queiroz movimentou R$ 7 milhões de 2014 a 2017.

