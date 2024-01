Fátima assume presidência do Consórcio Nordeste

Apoie o 247

Saiba Mais - A governadora Fátima Bezerra (PT) assumiu nesta quarta-feira (31) a presidência do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste). Ela se tornou a primeira mulher a estar à frente da entidade que congrega os nove estados da região. A cerimônia aconteceu no Centro de Convenções de Natal, junto à Assembleia Geral do Consórcio. Fátima sucedeu o governador da Paraíba João Azevêdo (PSB).

Em seu discurso, a governadora destacou o protagonismo potiguar nos espaços de poder, citando os exemplos do primeiro voto feminino do Brasil (Celina Guimarães) e a primeira mulher eleita prefeita do país (Alzira Soriano), lembrando ainda da “mulher de vanguarda” que foi Nísia Floresta.

