Flávio Dino se filia ao PSB e defende frente para 2022: "será o plebiscito entre a democracia e o extermínio do Brasil"

Estou filiado ao @PSBNacional40, com muita alegria e honra. Partilhei esse momento com o amigo @MarceloFreixo. No discurso, fiz questão de homenagear Miguel Arraes e Eduardo Campos, além dos juristas que ajudaram a fundar o PSB: João Mangabeira e Evandro Lins e Silva pic.twitter.com/DQ5FXla5AC