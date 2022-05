Flávio Dino: TSE deveria encerrar colaboração com militares

"Se tem um assunto do qual os militares não entendem no Brasil, é eleição", afirmou o pré-candidato ao Senado Flávio Dino (PSB), ex-governador do Maranhão edit

Apoie o 247

ICL

247 - O pré-candidato ao Senado Flávio Dino (PSB), ex-governador do Maranhão, afirmou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deveria encerrar a participação das Forças Armadas na Comissão de Transparência das Eleições (CTE), criada no ano passado pelo então presidente da corte, Luís Roberto Barroso, para a discussão sobre o sistema eleitoral brasileiro.

"Se tem um assunto do qual os militares não entendem no Brasil, é eleição. Quando chegaram ao poder, os militares acabaram com a eleição presidencial", disse o chefe do Executivo maranhense. Os relatos dele foram publicados pela coluna de Bernardo Bello Franco, no jornal O Globo.

"Esta é uma questão inventada por Bolsonaro para justificar uma provável derrota em outubro. A Justiça Eleitoral organiza eleições eletrônicas desde 1996, sem nenhum caso de fraude. Não precisamos de chancela militar para realizar eleições no Brasil", acrescentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ministros do TSE já discutem o encerramento das atividades da comissão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O tribunal rejeitou todas as propostas das Forças Armadas para as eleições deste ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE