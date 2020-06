Governadores do Nordeste criticam Bolsonaro e uso político de operações da PF

247 - Em carta endereçada a Jair Bolsoanro, os governadores do Nordeste criticaram o discurso feito em live nas redes sociais incentivando a invasão a hospitais e as operações contra governos sob a justificativa de apurar a compra de equipamentos para o tratamento da Covid-19.

"Repudiamos abusos e instrumentalização política de investigações. Isso somente servirá para atrapalhar o combate ao coronavírus e para produzir danos irreparáveis aos gestores e à sociedade", destacam os nove chefes de estado da região.

A carta ainda aponta a instabilidade política deliberadamente criada por Bolsonaro. "No último episódio, que choca a todos, o presidente da República usa as redes sociais para incentivar as pessoas a INVADIREM HOSPITAIS, indo de encontro a todos os protocolos médicos, desrespeitando profissionais e colocando a vida das pessoas em risco, principalmente aquelas que estão internadas nessas unidades de saúde", destaca outro trecho do documento que afirma que Bolsonaro segue o "mesmo método inconsequente que o levou a incentivar aglomerações por todo o país, contrariando as orientações científicas, bem como a estimular agressões contra jornalistas e veículos de comunicação, violando a liberdade de imprensa garantida na Constituição."

"Além de tudo isso, instaura-se no Brasil uma inusitada e preocupante situação. Após ameaças políticas reiteradas e estranhos anúncios prévios de que haveria operações policiais, intensificaram-se as ações espetaculares, inclusive nas casas de governadores, sem haver sequer a prévia oitiva dos investigados e a requisição de documentos. É como se houvesse uma absurda presunção de que todos os processos de compra neste período de pandemia fossem fraudados, e governadores de tudo saberiam, inclusive quanto a produtos que estão em outros países, gerando uma inexistente responsabilidade penal objetiva", denunciam.





